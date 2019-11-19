"النفط الليبية" تدعو لوقف الاشتباكات فورا قرب منشآتها

وليد عبد الله/ الخليج 365

دعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إلى الوقف الفوري للاشتباكات، والابتعاد عن مرافقها فورا، وذلك بعد انفجار وقع بأحد مستودعاتها بطريق المطار، جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، الثلاثاء، إن هذا النداء جاء بعد تجدد الاشتباكات جنوبي طرابلس، وسقوط مقذوف، بساحة مستودع شركة البريقة، على طريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 مترا عن دوارة (آلات) تعبئة الغاز.

وأضاف البيان، أن المقذوف تسبب في اشتعال حريق، تمكن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.

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وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، إنه "لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء، لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، مما كان سيتسبب في كارثة حقيقية".

وطالب صنع الله، وفق البيان، "جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا، والحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب".

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365، أن صفارات الإنذار سمعت، ليلة الإثنين، في مستودع طريق المطار، والذي يحتوي على خزانات الوقود، وكذلك مستودع لتعبئة الغاز، بعد تجدد المواجهات المسلحة بشارع الخلاطات، وطريق المطار، جنوبي طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.