السعودية.. أحكام سجن لفترات تصل إلى 16 عاما‎ بحق 18 مدانا بـ"الفساد"

الرياض/ الخليج 365

أعلنت النيابة العامة بالسعودية، الثلاثاء، إصدار أحكام مُجمعة بالسجن 55 عامًا، ضد 18 مدانًا بالفساد، (لم يكشف عن اسمائهم) يصل بعضها إلى 16 عاما بحق اثنين، بخلاف غرامة 4 ملايين ريال (نحو مليون دولار) للمدانين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أدين المتهمون بعدة اتهامات، أبرزها "استغلال الوظائف والنفوذ لتحقيق مصالح شخصية، وعمليات فساد مالي وتزوير محررات رسمية".

وأصدرت النيابة العامة ضد المدانين "مجموعة أحكام تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال (نحو مليون دولار أمريكي)، ومصادرة أموالهم"، دون تفاصيل عن المتهمين أو توقيتات التوقيف والتحقيقات.

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وحسب المصدر ذاته، فإن من بين المدانين "مسؤول تنفيذي (لم تسمه) تلقى مبالغ مالية ومزايا على سبيل الرشوة واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، حكم عليه بالسجن 16 عامًا، إضافة إلى غرامة مالية (لم يحددها)".

كما أدين رجل أعمال باتهامات بينها رشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية، وفق المصدر ذاته.

ووفق القانون السعودي، تعد تلك الأحكام أولية وقابلة للطعن.

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.