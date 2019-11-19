"الركن التركي".. معرض بالدوحة يسلط الضوء على الثقافة التركية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أطلقت مؤسسة الحي الثقافي - كتارا (حكومية قطرية) معرض "الركن التركي" والذي يسلط الضوء على جانب من جوانب الثقافة التركية العريقة.

وشارك في حفل افتتاح المعرض سفير تركيا في قطر فكرت اوزر وعدد من أفراد الجالية التركية ومحبي الفن والثقافة في قطر، بحسب مراسل الخليج 365.

ويشمل المعرض عددا من المقتنيات التي تعود للعهد العثماني والتي تعبر عن طريقة الحياة في تلك الفترة من الملابس والأعمال الحرفية.

وقال مدير عام كتارا إبراهيم السليطي خلال افتتاح المعرض أن "إقامة الركن التركي هو باكورةً لمشروع رائد يضم بين جنباته بشكل دوري باقةً من الأعمال ذات القيمةِ الفنية والجمالية العالية والتي تُشكل علامةً بارزةً في ثقافات الدول وتراثها الخالد."

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وأضاف أن "المعرض يهدف إلى استحضار تاريخ عريق من كنوز الثقافة ونفائس الفن وذخائرِ التراث".

وأشار أن "المعرض هو جزء مشروع جديد تضيفه كتارا إلى مشاريعيها الثقافية المتواصلة التي تفتح من خلاله بوابة جديدة للاطلاع الواسع على الثقافات والفنون والتراث العالمي".

من جانبه، أعرب السفير التركي، فكرت أوزر، عن سعادته بهذا المشروع الذي يسلط الضوء على جانب من جوانب الثقافة التركية العريقة ويتيح للجمهور فرصة الاطلاع عليه.

وتقيم مؤسسة الحي الثقافي كتارا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام في قطر.

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