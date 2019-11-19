القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على عامل محطة محروقات في الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله -, عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنيين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. انشر الخبر :

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