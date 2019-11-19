إنريكي يعود لتدريب إسبانيا

صحيفة الخليج الالكترونية قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لويس إنريكي عاد لتدريب المنتخب الوطني بعد خمسة أشهر من استقالته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في سبتمبر الماضي، وأضاف روبياليس أن روبرت مورينو، مساعد المدرب السابق الذي قاد إسبانيا للتأهل لبطولة أوروبا 2020 بعد مغادرة إنريكي، عرض التنحي للسماح بعودة إنريكي. انشر الخبر :

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