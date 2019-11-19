الأحمدي إلى رتبة لواء

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صحيفة الخليج الإلكترونية
قلّد صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن خالد الفيصل ، أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة اللواء/ عبدالحميد بن محمد الأحمدي نائب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة رتبته الجديدة ( لواء) ، بعد صدور الثقة الملكية بترقيته ، وذلك بحضور سعادة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء/ مبارك بن مبارك العصيل،
وقد عبّر اللواء الأحمدي عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية، وأن تكون دافعاً له على خدمة دينه ومليكه ووطنه،،
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