شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث موقف واشنطن إزاء الاستيطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وصرح مصدر دبلوماسى للوكالة، اليوم الثلاثاء، بأن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة تعميم هذا الطلب على الدول الأعضاء ، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ، قد صرح أمس الإثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولى .
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تطلب اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث موقف واشنطن إزاء الاستيطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.