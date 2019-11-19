شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث موقف واشنطن إزاء الاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، طلبت عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، فى أقرب وقت ممكن، بهدف بحث تطورات الموقف الأمريكى إزاء موضوع الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وصرح مصدر دبلوماسى للوكالة، اليوم الثلاثاء، بأن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة تعميم هذا الطلب على الدول الأعضاء ، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .

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وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ، قد صرح أمس الإثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولى .