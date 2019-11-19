شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستنكر تفكير تركيا فى عملية عسكرية جديدة بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالات أنباء روسية، أن وزارة الدفاع نددت اليوم الثلاثاء، بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين. ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها إن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو. وقالت الوكالات نقلا عن الوزارة إن ذلك رد على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي أمس الاثنين وقال فيه إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

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