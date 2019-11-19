شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" توجه رسالة تحية وسلام للطفل بمناسبة اليوم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّهت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، ممثلةً فى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، رسالة تحية وسلام للطفل بمناسبة اليوم العالمي، معربةً عن أطيب أمنياتها لأطفال العالم بمستقبل ملؤه السعادة والازدهار.



وذكرت، في مضمون الرسالة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن الأسرة الدولية تجتمع بأسرها في 20 نوفمبر من كل عام لتجدد التزامها بإعلان عام 1959، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، وكذلك اتفاقية عام 1989 لحقوق الطفل، للدفاع عنها وتعزيزها والاحتفال بها كحقه في الحياة وفي الغذاء والمأوى والتعليم وحرية التعبير، وعدم التمييز، وغيرها من الحقوق، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات لبناء عالم أفضل للأطفال بما يضمن حقوقهم ويعزز رفاهم.



وأكدت أن الأطفال يمثلون أعظم ثروة يمتلكها العالم، حيث يعدون الأساس في بناء مستقبل الأمم، مشيرة إلى أن المنظمة وضعت قضايا الطفولة ضمن أولوياتها، واعتمدت برامج مختلفة لمعالجة قضاياها، وعقدت 5 مؤتمرات إسلامية للوزراء المكلفين بالطفولة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".