شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات: حجم طلبية طائرات بوينج 777إكس يعتمد على موعد التسليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات اليوم الثلاثاء إن الشركة ما زالت تنوى الحصول على 150 طائرة بوينج 777إكس التى طلبت شراءها، لكن هذا قد يتغير بناء على الجدول الزمنى لعملية التسليم.
وأضاف كلارك للصحفيين فى معرض دبى للطيران أن أى طلب لشراء طائرات بوينج 787 دريملاينر من جانب الشركة قد يتم بالإضافة إلى طائرات 777 إكس التي طلبت الشركة شراءها بالفعل أو يحل محل بعضا منها.
وتابع أنه ليس متأكدا من موعد استلام أولى طائرات بوينج 777إكس.
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