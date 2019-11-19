شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم ثلاثة منازل فى القدس والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل فى محافظتى القدس والخليل، ففى الخليل هدمت قوات الاحتلال، منزلين فى مخيم العروب، بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بهدم منزل المواطن خالد خنا ومنزل شقيقه نبيل، الواقعين فى منطقة البص على اطراف المخيم، وتبلغ مساحة كل منهما 200 متر مربع.

وأضاف، أن قرار الهدم صدر منذ اكثر من عام، وتم الاستئناف لدى المحكمة الاسرائيلية لكن دون جدوى.

وفى القدس، هدمت قوات الاحتلال، منزلا فى جبل المكبر جنوب شرق المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال، داهمت منطقة دير السنة فى جبل المكبر، وهدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف ومنعت المواطنين من التواجد فى المكان.

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وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا فى الضفة بما فيها القدس.

ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادى إلا أنه فى حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصى الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التى يتطلبها الحصول على ترخيص.

ويمثل هدم المنازل، ركنا أساسيا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعى الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقى البطيء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .