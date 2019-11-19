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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف عن الأمور التي تسبب الوفاة للنساء! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
بينت نتائج دراسة علمية شاملة التي أجراها فريق علمي دولي، أن هناك تسعة أسباب رئيسية لوفاة النساء.
واستمرت هذه الدراسة 13 سنة بمشاركة 188 دولة من جميع أنحاء العالم.
واتضح للباحثين أن أهم سبب من هذه الأسباب هو ارتفاع ضغط الدم، يليه الوزن الزائد والبدانة ومن ثم مرض السكري وكذلك ارتفاع نسبة الملح في جسم النساء.
ومن الأسباب الأخرى، اتباع حميات غذائية غير صحيحة وغير مناسبة لافتقارها النسبة الكافية من الفواكه والخضروات.
كما تبين أن التدخين من أسباب وفاة النساء أيضا، وكذلك ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وتلوث البيئة خاصة في المناطق السكنية القريبة أو المحيطة بالمناطق الصناعية.
وآخر سبب تبين أنه أمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب وفاة النساء والرجال على حد سواء.
إلى وقت قريب كان يعتقد أن احتشاء عضلة القلب المفاجئ يصيب الرجال (45-55 سنة)، ولكن اتضح أن النساء معرضات إلى هذا الأمر أيضا.
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