للتأكد بأن البيض طازج عليك أن تتبع هذه الخطوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر البيض من أهم المواد الغذائية التي يستهلكها الانسان، ويضطلع بأدوار مهمة في العديد من الوصفات. على سبيل المثال يؤدي دوراً أساسياً في النكهة والملمس واللون.



تتكون قشرة البيض من فجوات هوائية صغيرة جداً تتوسع مع مرور الوقت. إذا أردت أن تتأكد من أن البيض طازج عليك أن تتبع الخطوات التالية:

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• ضع مياهاً باردة في وعاء وأضف البيض.

• إذا بقيت البيضة في أسفل الوعاء وبطريقة أفقية فهذا يعني أنها طازجة. فالفجوات الهوائية لم تتوسع بعد وهذا ما يمنع البيض إجمالاً من أن يكون عائماً على سطح المياه.

• إذا بقيت البيضة في أسفل الوعاء ولكنها ارتفعت من جهة أكثر، فهذا يعني أن البيض بدأ يفقد من حيويته. في هذه الحالة أصبحت الفجوات الهوائية أكبر من قبل وبدأ الهواء يدخل قليلاً داخل البيضة مما يفسر سبب ارتفاعها بطريقة عمودية . يجب استخدام البيضة بأسرع وقت ممكن قبل أن تفسد.

• وأخيراً إذا عامت البيضة عل سطح المياه فهذا يعني أنها قديمة جداً. لقد توسعت الفجوات الهوائية كثيراً وامتلأت البيضة بالهواء. يجب التخلص من البيض لأنه غير صالح للاستهلاك ومن الممكن أن يؤدي إلى شكل من أشكال التسمم الغذائي.