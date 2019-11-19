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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أضرار الكوكايين! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ظل الأطباء وخبراء الصحة يحذرون على مدار العقود الماضية من المخاطر والأضرار الصحية لمخدر الكوكايين، حيث ثبت أنه يتسبب فى الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية بدءاً من الاكتئاب وحتى الإصابة بالأزمات القلبية، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.
وأطلق مؤخراً الخبراء البريطانيون مجموعة من التحذيرات الجديدة بشأن مخدر الكوكايين، لافتين أنه حال استخدامه بغرض التداوى أو التعاطى فقد يتسبب فى حدوث مشاكل جلدية خطيرة.
وأوضح الباحثون أن الكوكايين يتسبب فى إصابة الجلد بالتعفن ويؤدى إلى اسوداد الأذن حسب بعض الحالات التى تم الإبلاغ عنها داخل المملكة المتحدة، وكانوا يخضعون للعلاج به.
وأضاف الباحثون أن الكوكايين يتسبب فى حدوث تفاعل مناعى غير مرغوب فيه، ويهاجم الأوعية الدموية التى تمد البشرة بالدم، ويقطع الإمدادات عنها، وهو ما يؤدى إلى موتها وتعفنها، وظهور القرح والجروج بالجلد والكثير من مناطق الجسم وخاصة ً منطقة الوجه.
نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMJ "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.
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