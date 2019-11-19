طبيب ترامب ينفي شائعات تعرضه لآلام في الصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأميركي لم يعان أي ألم في الصدر خلافاً لما أوردته وسائل إعلام في وواشنطن، وذلك بعد زيارة أكد الطبيب أنها «اعتيادية وكانت مقررة مسبقاً».

وأمضى ترامب ـ 73 عاماً ـ أكثر من ساعة السبت الماضي في مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن، من أجل إجراء «اختبارات وتحليلات ونقاشات» مع الهيئة الطبية في المستشفى، بحسب بيان نشره البيت الأبيض.

وأضاف كونلي «على عكس بعض التكهنات، الرئيس لم يشعر بألم في الصدر، ولم يتم تشخيصه ومعالجته من مشاكل صحية طارئة أو حادة»، متابعاً «على وجه الخصوص، لم يخضع الرئيس لأي فحص طبي للقلب ولا لأي تقييم عصبي».

وأشارت شائعات إلى أن الفحص الطبي الذي أجراه ترامب كان مفاجئاً وجاء بعد شعوره بآلام في الصدر، قد تكون دليلاً على معاناته من مشاكل في القلب. وأكد كونلي في البيان الذي تضمن أيضاً تفاصيل عن معدل كولسترول الرئيس أنه «بسبب عدم اليقين المحيط ببرنامج عمله، أبقيت المعلومة المتعلقة بزيارته الطبية سرية».

وبعد الفحص الطبي الأخير الذي خضع له ترامب في شباط/ فبراير الماضي، قال كونلي إن الرئيس «بصحة جيدة تماماً».