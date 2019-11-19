عرض أصغر سيارة في العالم أمام الجمهور في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف معرض دبي الدولي للسيارات 2019 الستار عن أصغر سيارة يمكن قيادتها على الطرقات في العالم، وهي سيارة بيل ترايدنت التي تعمل بالكهرباء والتابعة لمتحف ريبليز صدق أو لا تصدق!.

ومن المقرر أن يتم عرض السيارة، التي دخلت موسوعة جينيس كأصغر سيارة إنتاج تجاري عالمياً، على نحو دائم خلال الموسم الرابع والعشرين للقرية العالمية، وذلك في متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! الذي سيفتح أبوابه للجمهور هذا الأسبوع.

تم تنظيم مسابقة خاصة للمشاركين في المعرض، حيث تمكن الفائزون في إطارها من قيادة أصغر سيارة في العالم على مسار مخصص. كما استمتع الرواد بفرصة قيادة السيارة في جولة خلال المعرض.

وتم تصميم سيارة بيل ترايدنت خلال عامي 1965 و 1966، وهي واحدة من بين أصغر سيارتين رسميتين في العالم، وكلاهما من صنع شركة بيل الهندسية. ويبلغ وزن السيارة المصنعة في بريطانيا 80 كيلوجراماً فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 40 كم في الساعة بفضل محركها الكهربائي ذي الأربعة أحصنة. ويعتبر الطراز المصمم خصيصاً لمتحف ريبليز صدق أو لا تصدق! «نموذجاً رياضياً» مع سرعتين أماميتين، وترس عكسي واحد.

سيتم عرض سيارة بيل ترايدنت في متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! في القرية العالمية، ويستعرض المتحف العديد من القطع النادرة والغريبة ومن بينها النسخة الخشبية الوحيدة عالمياً من سيارة فيراري التي يمكن قيادتها في البر والطواف بها في الماء أيضاً، وفك القرش العملاق «ميجالودون»، ونيزك من الحديد يعود تاريخه لآلاف السنين، وغيرها من القطع الأثرية النادرة والاستثنائية.