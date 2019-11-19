«وي وورك» تبدأ تنفيذ خطة خفض العمالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة الخدمات العقارية الأمريكية «وي وورك» بدء تنفيذ خطة خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة، لمواجهة الخسائر.

يذكر أن شركة «وي وورك» الناشئة تأسست عام 2010 وتعمل في مجال توفير المساحات الإدارية وأماكن ممارسة الأعمال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والخدمات وغيرها.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة مارسيلو كلاور قوله في رسالة بريد إلكتروني لموظفي الشركة: إن عملية شطب وتقليص بعض الوظائف والمسؤوليات «ستجعلنا أقوى وأكثر قدرة على توفير المزيد من الفرص خلال الشهور والسنوات المقبلة».

كانت «وي وورك» قد أبلغت موظفيها بضرورة الاستعداد لخطة خفض الوظائف في أعقاب سحب طلبها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأوّلي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر مطّلعة إن الخطة قد تتضمن شطب حوالي 2000 وظيفة بما يعادل حوالي 16% من إجمالي قوة عملها على مستوى العالم. وقد بدأت الشركة بالفعل شطب بعض الوظائف.

وقال كلاور إنه سيبلغ موظفي الشركة عن خططها المستقبلية يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف عن الخطة الخمسية للشركة.

يذكر أن «وي وورك» تسعى إلى خفض نفقاتها والوصول إلى مسار لتحقيق الأرباح بهدف الاستعداد مجدداً لمحاولة الطرح العام الأوّلي خلال السنة المقبلة، وذلك في أعقاب تراجع قيمتها السوقية من 47 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.

وتتضمن خطة الشركة بيع مجموعة من الأصول وشطب الوظائف. وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يزيد على ضعف الخسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.