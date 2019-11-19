شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات بطولة فزاع لليولة غداً وبعد غد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لاستضافة تصفيات بطولة فزاع لليولة.

وتقام التصفيات التي تحدد الفرسان المتأهلين لخوض منافسات بطولة فزاع لليولة - برنامج الميدان للموسم 2019-2020، في القرية التراثية بالقرية العالمية في دبي، وذلك ابتداء من الرابعة مساء الخميس والجمعة.

ولجنة التحكيم في بطولة فزاع لليولة، تضم راشد الخاصوني ومسلم العامري وخليفة بن سبعين لاختيار اليويلة الأقوى والأفضل أداء في استعراض مهاراتهم استعداداً للبطولة الرئيسية على أرض الميدان.

وتعلن أسماء المتأهلين في التصفيات رسمياً الأسبوع المقبل.

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