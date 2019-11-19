أمريكية الشارقة من أفضل 10 جامعات في العالم العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنف مؤشر «كيو أس» للتصنيف الجامعي العالمي، الجامعة الأمريكية في الشارقة وللعام الخامس على التوالي واحدة من أفضل 10 جامعات في العالم العربي على التوالي، كما وضعها مرة أخرى على لائحة أفضل 50 جامعة تحت عمر الخمسين.

ويشكل هذا التصنيف علامة فارقة بالنسبة للجامعة، والذي يعترف بأدائها المتميز ودورها البارز، ويأتي هذا التكريم في سياق الاهتمام المستمر الذي توليه واحدة من أهم الجهات التصنيفية للجامعات في العالم بجامعات دولة الإمارات والتي تضم الجامعة.

وحصلت الجامعة على هذا الاعتراف نتيجة تميزها في 6 مجالات هي: الأداء الأكاديمي، والسمعة المؤسسية والوظيفية، ونسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية بالنسبة لأعداد الطلبة، وحجم الدراسات البحثية التي يجريها أعضاء الهيئة التدريسية، ونسبة الأساتذة من خارج الدولة بالنسبة للطلبة القادمين من الخارج.

وحصلت على أعلى تصنيف من مؤشر «كيو أس» للتصنيف الجامعي العالمي من بين الجامعات الخاصة في دولة الإمارات.

ويؤكد هذا التكريم التجربة الجامعية المتميزة التي تقدمها الجامعة لطلبتها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، فالجامعة تعد واحدة من أكثر جامعات العالم في تنوعها الثقافي، حيث يأتي أعضاء هيئتها التدريسية من 48 جنسية كما أن 77 في المئة من طلبتها يحملون جنسيات من خارج الدولة. وتوفر الجامعة فرصاً عالمية لطلبتها سواء في حرمها أو خارج الدولة، حيث تتيح الفرصة لطلبتها كل عام للسفر والدراسة في جامعات مختلفة حول العالم والمشاركة في مسابقات ومؤتمرات عالمية.

كما هيأت التجربة المميزة للجامعة خريجيها لتحقيق التفوق المهني ومتابعة دراساتهم العليا، وقد أظهر مسح أجرته الجامعة وشارك فيه عدد كبير من خريجيها مؤخراً بأن نسبة 88 في المئة من الخريجين الذين شاركوا في المسح يعملون الآن بدوام كامل أو يتابعون دراساتهم العليا، كما أن خريجي الجامعة يعملون في مؤسسات وشركات مرموقة مثل اتصالات وشركة «كي بي أم جي» ومختلف المؤسسات الحكومية والعديد من الشركات الدولية والعالمية المعروفة.

وفي حديث له عن تجربته الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، قال الدكتور أحمد نمر، والذي حصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة عام 2010 والذي يتابع حالياً زمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة برينستون لدراسة الأقراص الكوكبية البدائية: لا أعتقد أنني كنت سأنجح في الوصول إلى ما وصلت إليه اليوم لولا المهنية والتعليم الأكاديمي الذي حصلت عليه من الجامعة الأمريكية في الشارقة. لقد حصلت على تعليم عالي المستوى من أساتذة متميزين، كما أن المناهج كانت موضوعة بحسب أعلى المعايير والتي تتماشى مع مناهج أفضل الجامعات الأمريكية.