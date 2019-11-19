السعودية تؤجل حفل تدشين بوابة الدرعية المرتقب بسبب الأمطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت هيئة تطوير بوابة الدرعية، تأجيل حفل افتتاح مرتقب للمكان الذي انطلقت منه الدولة السعودية الأولى في القرن الـ 18، وتعمل المملكة على تحويله لوجهة سياحية وثقافية عالمية. وقال المتحدث باسم الهيئة، ثامر السديري، إن حفل الافتتاح المقرر إقامته مساء الثلاثاء، تأجل إلى يوم الأربعاء، "نظرا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة".

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيراً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وسيتضمن حفل تدشين "بوابة الدرعية" عرضاً مرئيّاً لاستعراض إرث وتاريخ السعودية منذ عهد الدولة السعودية الأولى، كما سيشمل حفل عشاء، وعرضاً موسيقياً، وعروضاً للألعاب النارية، وفعاليات تحاكي ماضي المكان من خلال رواة القصص والممثلين والشعراء.