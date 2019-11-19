دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي احذر.. خلل أمني يصيب واتس آب ويهدد معلوماتك الشخصية

حذر عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلل أمني جديد في واتس آب، يتيح للمتسللين اختراق أجهزة مستخدمي تطبيق التراسل الأوسع انتشاراً حول العالم، والوصل إلى المعلومات الشخصية والمهمة وربما سرقتها.

وعن طريق الخلل، بإمكان المهاجمين إرسال ملفات فيديو "MP4" للضحايا، وفي حال فتحها تصيب أجهزتهم بأضرار قد تصل إلى منع اتصالها بالإنترنت.

كما يمكن استغلال الثغرة الجديدة في تسخير أجهزة الضحايا لصالح المهاجمين، أو سرقة معلومات وأسرار مهمة مثل تفاصيل الحساب المصرفي.

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وحسب فيسبوك، الشركة التي تمتلك تطبيق واتس آب، يمكن أن يصيب هذا الخلل مستخدمي هواتف أندرويد أو آي فون على حد سواء، لكن ممن لديهم نسخ قديمة نسبيا من "واتساب".

وتنصح الشركة بتحديث فوري لتطبيق واتس آب، وتنزيل آخر نسخة منه في أقرب وقت ممكن، كما تحث المستخدمين على عدم فتح أي ملفات فيديو مشكوك فيها.

ويعد واتس آب، الذي يعتمد عليه ما يزيد على ملياري شخص على مستوى العالم، تطبيق المراسلات الأوسع استخداما، ويتميز بأنه الأسهل والأكثر أمانا.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حذر باحثون بشركة متخصصة في الأمن الرقمي من قيام قراصنة بمحاولات لاستبدال تطبيق واتس آب بنسخة مزيفة منه.

الفيروس الذي أعلن عن اكتشافه في يوليو من العام الحالي، أصاب حوالي 25 مليون هاتف ذكي وخاصة في الهند.

هذا الفيروس كان يقوم باستبدال عدد من التطبيقات الأصلية على الهاتف، وفي مقدمتها تطبيق واتساب، بنسخ مزيفة منها.

ويستغل الفيروس نقاط ضعف معروفة مسبقا في الأجهزة التي تعمل باستخدام نظام التشغيل أندرويد، ما يجعل تحديث نظام التشغيل وتنزيل النسخة الجديدة منه أمرًا ضروريا، وفقا لشركة "شيك بوينت" الإسرائيلية للأمن الرقمي.

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