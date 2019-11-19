دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي عمره سيدهشك.. صور: العثور على أحفورة طائر "لا يطير"

يُعد الحصول على أحفورة عمرها مليون عام أمر نادر الحدوث إن لم يكن أمرأ غير مسبوق، لكن تخيل أن تحصل على أحفورة عمرها 120 مليون عام، هذا ما حدث مع مجموعة من الباحثين اليابانيين، حيث عثروا على أحفورة طائر عرف باسم "Fukuipteryx prima" عاش قبل 120 مليون عام، خلال عصر الديناصورات، لكن اللافت للانتباه أنه لم يكن ماهرا في الطيران.

صورة ثعبان عمره 50 مليون سنة محفوظ في حجر الكهرمان.. لن تصدق جمال تلك الأحفورة التاريخية alqiyady 1 صورة ثعبان عمره 50 مليون سنة محفوظ في حجر الكهرمان.. لن تصدق جمال تلك الأحفورة التاريخية

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الأحفورة التي عثر عليها، من شأنها أن ترفع الآمال في أن نكون قادرين على النظر أبعد إلى أسلاف أقدم بما في ذلك أسلاف البشر الذين عاشوا في مناطق أكثر دفئاً، لكن المعضلة لا تكمن في الحصول على أحفورة عمرها ملايين السنين، لكن في الحصول على بروتين منها نستطيع تحليله والتوصل إلى "دي أن أيه" DNA، لاكتشاف أسرار أكثر عن أسلافنا.

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وعثر العلماء على أحفورة الطائر الذي عرف باسم "Fukuipteryx prima"، في منطقة كاتسوياما، التي تعرف بأنها "مقبرة الديناصورات"، وفق ما ذكر موقع فوكس نيوز، نقلا عن وكالة "SWNS" البريطانية.

© alqiyady عمره سيدهشك.. صور: العثور على أحفورة طائر "لا يطير"

ونجح فريق العلماء في تحويل الأحفورة التي عثروا عليها إلى صورة ثلاثية الأبعاد، تكشف تفاصيل شكل الطائر.

وتبين أن الطائر كان له ريش رمادي وبني، وكان قادرا على هز ذيله والرفرفة بجناحيه، لكنه لم يكن قادرا على الطيران مثل الطيور الحديثة.

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© alqiyady عمره سيدهشك.. صور: العثور على أحفورة طائر "لا يطير"

وكان الطائر المنقرض "ينزلق" أو يطير لمسافات قصيرة، وقد عاش في بيئة نهرية، مع مناخ معتدل ودافئ.

وأشار قائد الدراسة، تاكويا إيماي، إلى أنه لا تتوفر الكثير من المعلومات عن نظامه الغذائي، موضحا أنه من المرجح أن الطائرة كان فريسة للكائنات الأخرى التي عاشت في تلك الحقبة الزمنية.

© alqiyady عمره سيدهشك.. صور: العثور على أحفورة طائر "لا يطير"

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

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