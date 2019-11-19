سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أفاد الاعلام الرسمي السوري عن سماع "دوي انفجارات" في وقت مبكر الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي، من دون أن يورد أي تفاصيل إضافية. وبعد وقت قصير،أعلن جيش الاحتلال الثلاثاء أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة. اقرأ أيضاً : أنباء عن تحطم مروحية عسكرية سورية في مطار حماة ومقتل ركابها يشار إلى أن الاسبوع الماضي تم إطلاق نحو 450 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة من قطاع غزة في أعقاب عملية عسكرية تابعة للاحتلال ضد قيادي في الجهاد الإسلامي، وفقا لجيش الاحتلال ولكن لم يتم إطلاق أي صواريخ من سوريا.

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