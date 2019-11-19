أجواء شديدة البرودة تواصل تأثيرها على الأردن.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشر موقع طقس العرب، توقعاته للحالة الجوية الأسبوعية، حيث يتأثر الأردن بموجة برد، تتزامن مع هبوب رياح شرقية تثير الأتربة وتُساهم بزيادة الإحساس بالبرودة خاصة مع ساعات الليل. واليوم الثلاثاء يكون الطقس باردا مع هبوب رياح شرقية نشطة تزيد من الإحساس بالبرودة. ويومي الأربعاء والخميس يستمر الطقس البارد نسبياً رغم الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة. أما يومي الجمعة والسبت فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مُجدداً، ويكون الطقس باردا نسبياً ويتراجع نشاط الرياح الشرقية. تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة التي تؤثر على الأردن خلال الأيام القادمة: الثلاثاء 2019/11/19 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة في ُمختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة. وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال تزيد من الإحساس بالبرودة وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة الى شديدة البرودة في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية الشرقية والجنوبية. وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح. التوصيات -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. اقرأ أيضاً : الارصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع وسرعة الرياح الأربعاء 2019/11/20 نهاراً: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاءها أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة عُموماً مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة. وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة مع هبات نشطة احياناً على المناطق الجبلية. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية. وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح. التوصيات -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم. -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. الخميس 2019/11/21 نهاراً: يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة مع بقاءها أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2 درجة مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة مع ساعات الصباح الباكر في مُختلف المناطق. وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع تشكل الصقيع خاصة في مناطق البادية. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوصيات -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم. -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. الجمعة 2019/11/22 نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-5 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة مع ساعات الصباح الباكر في مُختلف المناطق. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوصيات -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم. -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. السبت 2019/11/23 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 3-4 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة مع ساعات الصباح الباكر في مُختلف المناطق ، مع تكاثر للسحب المنخفضة على أجزاء من شمال المملكة. وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية،وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.