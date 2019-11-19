شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود" تعيد فتح مستشفاها فى مدينة "المخا " اليمنية بعد تعرضه لحريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت المنظمة، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن المستشفى كان خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تعرض لدمار جزئى نتيجة هجوم جوى استهدف المبانى المجاورة.
وكان المستشفى التابع للمنظمة، قد تعرض فى السابع من نوفمبر الجارى لحريق جراء استهداف مليشيا الحوثى بهجوم صاروخى وطائرات مسيرة " بدون طيار" مفخخة، للمنطقة التى يقع فيها المستشفى، وأعلنت المنظمة حينها، تعليق العمل فى المستشفى والعمل على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج فيه إلى مرافق أخرى.
ويعتبر المستشفى الذى يضم 35 سريرا، المستشفى المدنى الوحيد فى "المخا ط الذى يقدم هذا النوع من خدمات الرعاية الطبية بشكل مجانى.
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