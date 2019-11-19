شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الصباح رئيسا جديدا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عين اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ويشغل رئيس الوزراء الجديد موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات وحتى تعيينه في منصبه الجديد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء الاثنين بعد أن كلفه أمير البلاد بإعادة تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي.

وحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى ، لذلك ستصبح حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

وتوقعت المصادر عودة أغلب الوزراء الحاليين.



وجاء من الديوان الأميري ما يلي : وجاء من الديوان الأميري ما يلي :

بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 ه الموافق 14 من نوفمبر 2019م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 ه الموافق 18 من نوفمبر 2019م بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وعلى كتاب الاعتذار المرفوع من سمو الشيخ جابر المبارك، عن قبول التعيين في منصب رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

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مادة أولى : يلغى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441ه الموافق 18 من نوفمبر 2019م المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية: يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم علينا لاصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وابلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح.