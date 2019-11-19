شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية روسيا: قرار أمريكا تخفيف سياستها بشأن مستوطنات الضفة الغربية تزيد التوتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن القرار الأمريكى بدعم حق إسرائيل فى بناء مستوطنات يهودية على الأراضى المحتلة يقوض الأساس القانونى لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الاثنين، تخلى واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".
وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: قرار أمريكا تخفيف سياستها بشأن مستوطنات الضفة الغربية تزيد التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.