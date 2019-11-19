خارجية روسيا: قرار أمريكا تخفيف سياستها بشأن مستوطنات الضفة الغربية تزيد التوتر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن القرار الأمريكى بدعم حق إسرائيل فى بناء مستوطنات يهودية على الأراضى المحتلة يقوض الأساس القانونى لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الاثنين، تخلى واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".

وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.