وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على 3 إرهابيين شمالى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القضاء على 3 إرهابيين بولاية تيبازة (شمال)، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية اثنين منهما.

وقالت وزارة الدفاع -في بيان لها اليوم- إن الإرهابيين اللذين تم التعرف عليهما هما كل من "محمد مروش" المدعو "أبو الوليد" و"الجيلالي برقش"، اللّذين التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1991 و1995 على التوالي.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط قاذف صاروخي من نوع RPG7،وبندقية آلية من نوع FMPK، وبندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف، وماسورة للبندقية الآلية FMPK.

وأضاف البيان أنه تم بولاية الجلفة (شمال) ضبط مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر ب (200) طلقة، فيما أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة) ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بكل من البليدة (شمال) وسكيكدة (شمال شرق).

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