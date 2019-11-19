طيران ناس السعودية توقع طلبية شراء طائرات إيرباص إيه321 إكس.إل.آر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت طيران ناس السعودية للطيران اليوم الثلاثاء فى معرض دبى للطيران اليوم الثلاثاء إنها وقعت طلبية لشراء عشر طائرات إيرباص إيه321 إكس.إل.آر للرحلات طويلة المدى. وطلبت شركة الطيران منخفض التكلفة التى مقرها الرياض 80 طائرة من طراز إيه320 نيو فى 2017، مع خيارات شراء 40 طائرة إضافية. وفى يونيو، وقعت اتفاقا أوليا لمبادلة بعض تلك الطائرات بالطرازات الأكبر من إيه321.

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