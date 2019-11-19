سوريا.. مكب النفايات مصدر قوت أطفال إدلب

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

أجبرت الهجرة القسرية في سوريا نتيجة الحرب الدائرة منذ 9 سنوات، الأطفال على الابتعاد عن التعليم والعمل في سن مبكرة في وظائف غير صحية لتأمين قوت عائلتهم.

وتسببت هجمات النظام السوري وحلفائه من إيران وروسيا على منطقة خفض التصعيد في إدلب في نزوح مئات الآلاف من الأسر السورية ممن فقدت الاستقرار الاقتصادي وسبل العيش، ليتسبب في ترك الأطفال مدارسهم والبحث عن العمل في سن مبكرة.

وفي منطقة سنجار بمحافظة إدلب، يعمل الأطفال في مكب للنفايات في محاولة لتأمين قوت عائلاتهم.

وأوضح الطفل محمد سمير للأناضول، أنه اضطر لترك المدرسة لمساعدة أسرته، مشيرا أنه يعمل في مكب النفايات منذ عامين ونصف العام.

وأضاف أنه لا يحب هذا العمل ويرغب في متابعة دراسته إلا أن الوضع المادي لأسرته وبعد المدرسة من مكان سكنه يعيقان رغبته في التعليم.

وأشار أنه يعمل بجمع أكياس القمامة والبلاستيك والنحاس والألمنيوم محققا دخلا يوميا يقارب 1000 ليرة سورية (1.7 دولار أمريكي).

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وأما الطفل غانم أحمد (8 أعوام) قال إنه لا يعرف القراءة والكتابة لأنه لم يذهب للمدرسة، وأنه يبدأ العمل مع ابن عمه كل يوم في العاشرة صباحا ويحقق دخلا حوالي 600 ليرة سورية (1.04 دولار).

بدوره، أوضح علي هلال (18 عاما) أنه يعيش مع عائلته في مخيم بمدينة معرة النعمان، وكان يعمل سابقا بائعا متجولا للخضرة والفواكه، إلا أنه في الظروف الحالية يعمل في مكب النفايات في جمع قطع النحاس والفولاذ.

وأكد هلال أن عمله مضر بالصحة حيث يتعرض لجروح وتلوث في سبيل كسب قوت يومه.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.