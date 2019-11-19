عريقات: اجتماع وزراي عربي طارئ لبحث شرعنة واشنطن للاستيطان

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إن فلسطين ستطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضاف "عريقات" في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات واسعة، مع عدد من الدول والمؤسسات لمواجهة القرار الإسرائيلي.

وتابع:" مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، بدأ مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، للتصدي للقرار".

وقال:" سنطرق أبواب كل المؤسسات الدولية، بدءا من المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان".

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وقال عريقات إن القرار الأمريكي، بمثابة "خطر على الأمن والسلم الدوليين"، مضيفا:" الولايات المتحدة بإعلانها أن الاستيطان شرعي، فتحت أبوابا للعنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، إن القرار "باطل ولن يغير شيء على الأرض لمخالفته القانون الدولي".

ودعا "عريقات"، المجتمع الدولي للتصدي للقرار الأمريكي.

والإثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.