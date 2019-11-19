"أطباء بلا حدود" تستأنف عملها في "المخا" اليمنية

محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الثلاثاء، استئناف عملها في المخا جنوب غربي اليمن، بعد أسبوعين من تعرض مستشفى تابع لها بالمدينة لأضرار جراء هجوم جوي.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة عبر "تويتر": "تعيد أطباء بلا حدود اليوم افتتاح مستشفاها في المخا".

وأضاف: "كان المستشفى خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي ضرب المباني المجاورة".

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت المنظمة تعليق العمل في مستشفى تديره بمدينة "المخا" الساحلية التي تتبع إداريا محافظة تعز، تضرر جراء تعرضه لهجوم استهدف مبانٍ على مقربة منه.

وقال حينها المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي شنت هجمات صاروخية على مخازن الإمداد والتموين التابعة للجيش اليمني في مدينة المخا.

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ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم؛ ما أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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