إسرائيل تبحث أمنيا التطورات على الحدود السورية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع نفتالي بينيت، سيعقد الثلاثاء، جلسة مشاورات أمنية، حول التطورات على الحدود الشمالية، بعد اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سوريا، على مرتفعات الجولان المحتلة.

وأشارت إلى أنه سيشارك في جلسة المشاورات، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال في تصريح مكتوب ارسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن منظومة القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا فجر الإثنين.

وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في الجولان.

وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن "الكفاح ضد ايران والمنظمات التي تدور في فلكها يستمر دون هوادة شمالا وجنوبا".

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وأضاف كاتس إن "إسرائيل تنادي باتباع سياسة تقضي بإزالة التهديدات التي تحدق بها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترف في وقت سابق، منذ هذا العام، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام1967.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة، خلال العامين الماضيين إنه نفذ مئات الغارات على أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.

وتقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

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