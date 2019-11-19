القبض على جانٍ تعمد دهس مواطن في حائل

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه وبالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض شخص بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل لدهس متعمد من مركبة، مما نتج عنه إصابته وهروب الجاني من الموقع، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي -بفضل من الله تعالى- القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. انشر الخبر :

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