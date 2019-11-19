نصائح هامة للحفاظ على صحة عينيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير نشر مؤخرا بموقع "صحيفة ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من النصائح الهامة لتعزيز صحة العين وحمايتها من الأمراض التى قد تؤدى إلى ضعف الإبصار والعمى، وهى تشمل:



1.ارتداء نظارات الشمس أثناء الخروج من المنزل: حتى تحمى العين من الأتربة والأشعة فوق البنفسجية، ويجب شراء الأنواع ذات الكفاءة العالية، وكما ينصح باستخدام القطرات المرطبة والمطهرة بشكل منتظم بعد إشراف الطبيب حال الشعور بجفاف العين وتعرضها للالتهاب.

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2.ينصح بإغلاق مكيف الهواء حال عدم الحاجة إليه وخاصة أنه قد يساهم فى زيادة جفاف العين وزيادة حدة الالتهابات، وكما ينصح بتناول كميات كبيرة من المياه.

3.أقلع عن التدخين لأنه يسبب مشاكل كبيرة فى الإبصار وكما يؤدى إلى تشيخ المنطقة الجلدية المحيطة بالعين.

4.تناول الطعام الصحى وتأكد من الحصول على القدر الكافى من النوم. وأوصى التقرير السيدات بعدم وضع المكياج أثناء التواجد داخل مترو الأنفاق أو المواصلات العامة، وعدم استخدام المسكرة أو قلم الكحل، لأن وسيلة المواصلات قد تتعرض للصدمة أو الاهتزاز بشكل مفاجئ، وقد يتسبب ذلك فى إصابتهن بجروح فى قرنية العين أو العدسة، وقد يتعرضن أيضاً للعدوى الميكروبية بالعين.