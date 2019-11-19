هذا ما يحدث للجسم بعد ساعة من أكل سندويش بيج ماك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تشدد توصيات التغذية الصحية على الامتناع عن أكل الوجبات السريعة أو الحد منها، لكن نظراً لانتشار مطاعم هذه الأكلات، وطرق الجذب المختلفة، والمنكهات ومحسنات المذاق يقبل البعض على أكل سندويشات البرغر سريعة التحضير.



إليك ما يفعله سندويش بيج ماك الشهير لجسمك خلال الساعة الأولى بعد تناوله:

بعد 10دقائق. يحتوي سندويش بيج ماك على 540 سعرة حرارية، وهي نسبة كبيرة ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير فور تناول السندويش. تقوم الوجبات الغنية بالسعرات بتشغيل نظام المكافأة، حيث تفرج الدماغ عن مواد كيميائية فور ارتفاع نسبة السكر، من هذه المواد الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعمل بطريقة تشبه المخدرات كالكوكايين، فيجعلك منجذباً لأكل المزيد من هذه الأطعمة.

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بعد 20 دقيقة. يحتوي الخبز المصنوع منه سندويش بيج ماك على مستويات عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز والصوديوم، وكلاهما: السكر والملح، يسببان نوعاً من الإدمان ويزيدان الرغبة في تناولهما.

بعد 30 دقيقة. يحتوي السندويش على نسبة مرتفعة من الملح، ويبلغ مقدار الصوديوم فيه 970 ملغ أي أكثر من ثلث الكمية الموصى بها يومياً. يسبب الصوديوم الجفاف، ومن أعراض الجفاف الشعور بالجوع، فينخدع الجسم ويرغب في تناول المزيد من الطعام. من ناحية أخرى تبذل الكليتان جهداً إضافياً للتخلص من هذه الكمية من الملح، ويعمل القلب بمعدل أسرع لضخ الدم عبر الأوردة، فيحدث ارتفاع في ضغط الدم.

بعد 40 دقيقة. تبدأ في الشعور بالجوع مرة أخرى نتيجة سرعة امتصاص شراب الذرة عالي الفركتوز، ونتيجة استجابة الجسم للارتفاع الكبير في نسبة السكر بإفراز كمية كبيرة من الأنسولين. تتسبب طفرات الأنسولين في تجدد الشعور بآلام الجوع، وزيادة مدخلات الجسم من السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن.

بعد 60 دقيقة. عادة يستغرق الجسم من 24 إلى 72 ساعة ليقوم بالهضم الكامل للطعام، لكن سندويش البرغر يستغرق وقتاً أطول من 3 أيام ليهضمه الجسم بالكامل.

ينصحك خبراء التغذية بعدم إدماج مثل هذه النوعية من السندويشات في نظامك الغذائي بشكل أساسي، يمكنك أكل سندويش كل فترة. بالطبع يختلف تأثير الأطعمة السريعة حسب الظروف الصحية لكل شخص، ووجود شكاوى معينة لديه من القلب أو الضغط أو غير ذلك.