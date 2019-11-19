خمس معتقدات خاطئة عن الإنفلونزا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد يكون مرض الإنفلونزا من بين الأمراض الأكثر انتشاراً، والتي نعرف كيفية علاجها.



لكن، القليل من الأشخاص يعرفون الحقيقة الكاملة عن هذا المرض، الذي هو عبارة عن فيروس يصيب الجهاز التنفسي. وينتشر هذه المرض خصوصاً في فصول السنة الباردة.

وفيما يلي، خمس خرافات أو معتقدات خاطئة عن الإنفلونزا:

الخطأ الأول: يمكن الإصابة بعدوى الإنفلونزا من لقاح الإنفلونزا

هذا أمر مستحيل. ورغم أن لقاح الإنلفلونزا يحقن الجسم بقليل من فيروسات هذا المرض لتحفيزه على إنتاج الأجسام المضادة التي تحميه من المرض في المستقبل، إلا أن هذه الفيروسات لا تؤثر على الجسم سلبياً.

الخطأ الثاني: المضادات الحيوية تساعد في محاربة الإنفلونزا

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تعمل المضادات الحيوية ضد الباكتيريا والأمراض المرتبطة بها، وليس الأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا.

الخطأ الثالث: الإنفلونزا تشبه نزلات البرد

الإنفلونزا هي أكثر خطورة من نزلات البرد، وهي السبب الثامن للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل 36 ألف أمريكي سنوياً. ويُعتبر مرضى الربو والقلب والسكري الأكثر عرضة للإصابة بحالات خطيرة من الإنفلونزا.

الخطأ الرابع: لقاح الإنفلونزا غير فعال

ليس هناك لقاح فعال بنسبة مائة في المائة، وتصميم لقاح للزكام ليس بالأمر السهل لاختلاف أنواعه. لكن، لا يزال اللقاح أفضل طريقة لتجنب الإنفلونزا وتخفيف خطورتها، خصوصاً لدى الأطفال.

الخطأ الخامس: مكملات الفيتامين "سي" تقي من أعراض الإنفلونزا

لم تثبت الدراسات العلمية وجود رابط بين الوقاية من الإنفلونزا وتناول فيتامين "سي". لكن الطرق المضمونة للوقاية من المرض تتضمن أخذ اللقاح سنوياً، وغسل اليدين دائماً، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، والابتعاد عن المرضى، واستشارة الطبيب عند بداية الشعور بأعراضه.