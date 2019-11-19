فستان رقصة ديانا مع جون ترافولتا للبيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعرض الفستان الشهير الذي ارتدته الأميرة ديانا خلال رقصة مع جون ترافولتا في البيت الأبيض خلال عشاء أقامه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان (1981-1989) في البيت الأبيض على شرف أمير وأميرة ويلز، للبيع في مزاد في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل على ما أعلنت دار «كيري تايلور» في لندن.

ويقدر سعر الفستان المخملي الأزرق الغامق الطويل الذي يكشف عن الكتفين، من تصميم فيكتور إدلشتاين، بـ250 إلى 350 ألف جنيه استرليني (293 إلى 410 آلاف يورو) وحاز شهرة واسعة بعد انتشار صور لديانا ترقص مع جون ترافولتا على أنغام «يو شود بي دانسينغ» من فيلم «ساتدراي نايت فيفر». وقد سبق أن بيع في مزاد بسعر 281 ألف يورو في العام 2013.

وأوضحت دار المزادات أن الأميرة الراحلة أعربت عن «أمنية وحيدة خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة» وهي الرقص مع الممثل الشهير.

وقال ترافولتا خلال برنامج حواري أسترالي لاحقاً «رقصنا مدة 20 دقيقة وكانت تتمتع بإيقاع جيد».