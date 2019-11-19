الخارجية الفلسطينية: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال «الإسرائيلي» بلغ مستويات متقدمة، مستمداً قوته من الحماية، التي يوفرها المستوى السياسي والقضائي في «إسرائيل» للمجرمين والقتلة، ومن الحماية التي يوفرها الإسناد الأمريكي للاحتلال وسياساته، ومن الصمت الدولي على تلك الجرائم، الذي يبلغ مستوى التواطؤ، وأكدت أن وحشية الاحتلال؛ تعد انعكاساً لانحطاطه الأخلاقي. وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أن ذلك يضاعف المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والإنسانية الملقاة على عاتق المحاكم الوطنية في الدول والمحكمة الجنائية في أهمية وضرورة ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب «الإسرائيليين». ودنت مسلسل جرائم الاحتلال المتواصل بحق المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، واعتبرته امتداداً لتمرد الاحتلال على منظومة القوانين الأممية، وعدم اعترافه بها، وتحلله من أية قوانين، وتماديه في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وأشارت الخارجية، إلى حالة الوحشية الواضحة والهمجية العنيفة التي تسيطر على تصرفات وعدوان قوات الاحتلال المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناحي حياتهم، وتعكس حجم استفحال ثقافة الاحتلال والسيطرة والعنصرية والكراهية للفلسطيني في مفاصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتترجم في ذات الوقت موقفاً وسياسة استعلائية تجاه الفلسطيني تفضي في جميع الحالات إلى استهتار «إسرائيلي» رسمي بحياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتتجسّد يومياً؛ من خلال مئات الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين دون وازع من أخلاق أو قيم أو قانون أو مبادئ إنسانية، ليجد الفلسطيني نفسه في مواجهة آلة قتل «إسرائيلية» تستهدفه حتى وهو داخل منزله، وليكون الفلسطيني هدفاً مباحاً ودائماً لعناصر جيش الاحتلال وأجهزته المختلفة. (وفا)