شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: المحتجون يسدون مدخل ميناء خور الزبير العراقى للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون بميناء خور الزبير العراقى للسلع الأولية لرويترز اليوم الثلاثاء إن المحتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الشاحنات من الدخول. وخور الزبير هو ثانى أهم ميناء عراقى على الخليج ويستخدم فى تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات تصدير مكثفات الغاز قد تأثرت.

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