شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة مخالف القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أن إقامة مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة لا يتوافق مع القانون الدولى، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن إضافة تعقيدات للأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك، فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس، أن الحكومة الأمريكية لن تنظر بعد ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية على أنها "مخالفة" للقانون الدولى.

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وقال شوانج، إن قضية المستوطنات من القضايا الرئيسية فى المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين، وإن إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة بما فى ذلك الضفة الغربية لا يتوافق مع القانون الدولى.

وأضاف شوانج، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التحلى بالمسئولية، ولعب دور بناء، والتوقف عن إضافة تعقيدات إلى الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.