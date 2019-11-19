شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة العراقية: رئيس الوزراء سيقدم تعديلات وزارية "إصلاحية" قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وقال الحديثى، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبد المهدى سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية فى ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشى والخدمى، مضيفا أنه تم اختيار بعض المرشحين، وأن هناك استكمالا لاختيار البعض الأخر وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وامكانيات المرشحين الجدد، بعيدا عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها.
وطالب عبدالمهدى، مجلس النواب بمساندته لوضع آلية جديدة فيما يتعلق بعملية الاستيزار بعيدا عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية التى كانت تغلب على آلية الاختيار فى الحكومات السابقة.
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