شكرا لقرائتكم خبر عن نواز شريف يغادر باكستان متوجها لبريطانيا لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، أن شريف غادر على متن طائرة خاصة من مدينة "لاهور" بعدما منحته المحكمة الإذن لمغادرة البلاد لمدة 4 أسابيع من أجل تلقى العلاج.

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ويقضى شريف عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على خلفية إدانته العام الماضى فى قضية فساد أطيح بسببها من منصبه عام 2017، إلا أنه قدم استئنافا على الحكم، ونقل شريف إلى المستشفى الشهر الماضى إثر تدهور حالته الصحية التى يؤكد أطباؤه عدم استقرارها.