شكرا لقرائتكم خبر عن نواز شريف يغادر باكستان متوجها لبريطانيا لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، أن شريف غادر على متن طائرة خاصة من مدينة "لاهور" بعدما منحته المحكمة الإذن لمغادرة البلاد لمدة 4 أسابيع من أجل تلقى العلاج.
ويقضى شريف عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على خلفية إدانته العام الماضى فى قضية فساد أطيح بسببها من منصبه عام 2017، إلا أنه قدم استئنافا على الحكم، ونقل شريف إلى المستشفى الشهر الماضى إثر تدهور حالته الصحية التى يؤكد أطباؤه عدم استقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر نواز شريف يغادر باكستان متوجها لبريطانيا لتلقى العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.