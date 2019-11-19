شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير الخارجية الروسى ونظيره البحرينى يبحثان والوضع فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين الروسى والبحرينى، سيناقشان مجمل العلاقات الروسية البحرينية، وأضاف البيان أن المحادثات ستتناول أيضا اتجاهات التنمية فى الشرق الأوسط ، مع التركيز على الحاجة إلى حل سياسى سريع لحالات الصراع القائمة هناك، والتقيد الصارم بأحكام القانون الدولى ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة ومحاربة الإرهاب بشكل حاسم.
وأشارت الخارجية الروسية، فى بيانها، إلى أن لافروف ونظيره البحرينى سيتطرقان إلى الوضع فى سوريا ومنطقة الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، موضحة أن الوزيرين سيتطرقان بشكل مفصل إلى ضبط المواقف بخصوص التفاعل الروسى البحرينى داخل الأمم المتحدة وغيرها من المنصات متعددة الأطراف.
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