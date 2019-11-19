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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السببب.. توصية بالتوقف عن التدخين قبل العملية الجراحية! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يتسبب التدخين بشفاء الجروح على نحو سيء بعد إجراء العملية الجراحية، حيث أوصت المؤسسة الألمانية لأمراض الرئة بالتوقف عن التدخين قبل إجراء العملية جراحية بأربعة أسابيع على الأقل.
وأرجعت المؤسسة ذلك إلى ارتفاع نسبة أول أكسيد الكربون في الدم، بينما يحتاج شفاء الجروح إلى الكثير من الأكسجين.
ومن ناحية أخرى، يتسبب التدخين في رفع النبض وضغط الدم، مما يمثّل عبئاً على القلب والدورة الدموية، بالإضافة إلى عبء التخدير والجراحة.
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