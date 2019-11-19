صفات يحبها الرجل في زوجته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إليكم مجموعة من الصفات التي يحبها كل رجل في زوجته وشريكة حياته.



الأمانة: يتمنّى كلّ رجل أن تكون المرأة التي يعاشرها أمينة ومخلصة وصادقة، تقول الحقيقة ولا تكذب أو تغشّ مهما كلّفها الأمر فالأمانة صفة تجذب الرّجل في المرأة.

الإبداع: يحبّ كلّ رجل أن تملك زوجته إبداعًا كافيًا لقتل روتين الحياة الزوجيّة اليوميّة من خلال أفكار وأساليب ومفاجآت جديدة ومُبدعة.

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الإستقلال: رغم أنّ كلّ رجل يحب أن تكون زوجته متفانية و"متفرغة" لعلاقتهما، إلاّ أنّه يحب أن تتمتّع المرأة باستقلاليّة معيّنة كأن يكون لها أصدقاؤها وهواياتها ونشاطاتها بعيدًا عن علاقتهما.

الرقة: لعلّ الرقّة أكثر صفة تجذب الرّجل في المرأة، فأن تكون زوجته لطيفة ورقيقة وحنونة، تستمع إليه وتداعبه وتُشعره بالإهتمام الدّائم، كما أن تحافظ على هدوئها وأنوثتها بعيدًا عن الصّراخ أو الغضب.

المرح: يتمنّى كلّ رجل أن تكون زوجته مرحة وتملك روح فكاهة عاليّة لكسر الجديّة التي قد تسود أحيانًا العلاقة بينهما، وأكثر ما يُمتعه هو قضاء وقت مرح والضّحك مع شريكته.

التّشجيع: المرأة التي تدعم زوجها وتشجّعه وتقف إلى جانبه هي المرأة المفضّلة عند أي رجل، لأنّها تشعره بأنّها سند دائم إلى جانبه في شتّى الظّروف.

التفاهم: التّفاهم هو ثمرة أي علاقة ناجحة بين شخصين، وهي الصّفة التي يبحث عنها كلّ رجل في المرأة التي يودّ الإرتباط بها. فلا يتمنّى كلّ رجل إلاّ أن تكون زوجته متفهّمة لظروفه كلّها ومستعدّة للنّقاش والحوار والتّأقلم مع أي طارئ أو جديد، وفقط لأجل زوجها