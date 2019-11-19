إضافات للماء تحسن الهضم وتخلصك من السموم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

الماء هو المشروب الأساسي للإنسان والذي يحتاجه الجسم للقيام بجميع وظائفه الحيوية بشكل سليم والتخلص من السموم لذا يجب شرب الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم وليس في اوقات معينة فالطريقة الصحية لشرب الماء هي تناول مقدار من المياه كل ساعة.



هناك العديد من الإضافات التي يمكنك استخدامها لتساعد الجسم على الهضم وتعزيز قدرته على طرد السموم من الجسم إليك بعضها :

- أوراق النعناع الطازجة : إضافة أوراق النعناع إلى ماء الشرب من شأنه تعزيز إنزيمات الهضم والتي تساعد على امتصاص الجسم للفيتامينات و المعادن في الطعام، كما ان اوراق النعناع تحتوي على مكونات مهدئة للمعدة.

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- الليمون : فهو يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة، كما انه يساعد على تحسين وظائف الهضم بالجسم، قومي بعصر نصف ليمونة على كوب ماء او ضعي بعض شرائح الليمون مع ماء الشرب الخاص بك.

- خل التفاح : قد يكون مذاقه غريبا في البداية ولكنك ستعتادين على مذاقه فقط أضيفي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح على زجاجة مياه فإنه يساعدك على تخلص السموم من الجسم وتحسين وظائف الهضم وزيادة معدل الميتابوليزم بالجسم.

- جذور الزنجبيل : يحتوي الزنجبيل على العديد من الخواص الصحية لتحسين الهضم وزيادة مناعة الجسم كما انه وجد له خواص تساعد في الحماية من السرطان، ضعي بعض قطع الزنجبيل في ماء الشرب الخاص بك واتركيه طوال الليل حتى تتشبع به الماء.

- الخيار : اضيفي شرائح الخيار لمياه الشرب الخاصة بك تعطيكي احساسا منعشا ويساعد على طرد السموم من الجسم.