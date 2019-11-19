دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتسآب تحذر مستخدميها من ثغرة أمنية تهدد أجهزتهم

كشفت تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب عن وجود ثغرة أمنية خطيرة بداخله تهدد كل المستخدمين.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هذه الثغرة تسمح لقراصنة المعلومات بالوصول إلى رسائل المستخدمين، وذلك من خلال إرسال ملف فيديو ضار.

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وقالت واتسآب أن الثغرة قادرة على تشغيل كود خطير، وذلك عن طريق إرسال ملف فيديو من نوعية mp4، والذي تم إنشاؤه خصيصاً لمستخدمي واتسآب.

ووفقاً لما أعلنته شركة واتسآب المملوكة إلى شركة فيسبوك أن هذه الثغرة الأمنية تؤثر على الإصدارات السابقة من التطبيق والمتوفرة على الهواتف التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

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وأشارت التقارير إلى أن واتسآب لم تكشف أي تفاصيل تتعلق بشكل الفيديو الخطير الذي يسبب ضرراً لمستخدمي تطبيقها الشهير، كما أنها لم تعلن ما إذا كان المستخدمين الذين أصيبوا بالضرر بحاجة إلى فتح ملف الـ mp4 الضار حتى يتم اختراق رسائلهم.

وأضافت التقارير أن واتسآب قامت بإصلاح العطل، إلا أن المستخدمين الذين لم يقوموا بتحميل النسخة الجديدة من التطبيق مازالوا معرضين لخطر الاختراق.المزيد:

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