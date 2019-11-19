شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 سنوات لمطلق النار على المتظاهرين والقوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الجنائية المركزية فى الرصافة العراقية، اليوم الثلاثاء، حكما على المتهم الذى اطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.

وقال المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية فى بغداد".

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وأضاف، أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية، وتم تسليمه إلى القوات الأمنية، علما أن المتهم هو منتسب فى مديرية المرور العامة".