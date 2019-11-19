شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 سنوات لمطلق النار على المتظاهرين والقوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر
وقال المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية فى بغداد".
وأضاف، أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية، وتم تسليمه إلى القوات الأمنية، علما أن المتهم هو منتسب فى مديرية المرور العامة".
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