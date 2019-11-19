الداخلية العراقية: تفكيك 10 عبوات ناسفة والقبض على داعشى غرب الموصل

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وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن مديرية شرطة سنجار التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة، ألقت القبض على داعشى كان ضمن ما يسمى بديوان الجند.
وأضافت الوزارة، أن مديرية شرطة سنجار وبالتنسيق مع كتيبة الهندسة التابعة للجيش عراقي، قامت بتفكيك 10 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة القابوسية جنوب قضاء سنجار غربى مدينة الموصل.
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